Ordkrig mellan Chvrches och Chris Brown

Foto: Amy Sussman/AP/TT

Den skotska syntpopgruppen Chvrches och r'n'b-artisten Chris Brown har hamnat i luven på varandra, och åtminstone en av dem önskar livet ur de andra, skriver .

Ordkriget började när Chvrches twittrade att bandmedlemmarna var besvikna på att producenten Marshmello, som de gjorde sin nya singel "Here with me" tillsammans med, samarbetat med Tyga och Chris Brown.

De två sistnämnda artisterna har dragits med anklagelser om misshandel och sexuella övergrepp – i ett uppmärksammat fall 2009 greps Brown och dömdes till samhällstjänst för att ha misshandlat sin dåvarande flickvän, superstjärnan Rihanna.

"Vi gillar och respekterar Marshmello som person, men att arbeta med folk som gjort sig skyldiga till vålds- och sexualbrott innebär i slutänden att det beteendet ursäktas och uppmuntras, om än på ett undermedvetet plan", skriver Chvrches.

I en replik i kommentarsfältet på Chvrches Instagramkonto kallar Brown gruppen för "ett gäng förlorare".

"De är den sortens människor jag hoppas kliver framför en framåtrusande buss full med mentalpatienter", skriver han.