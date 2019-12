Pettersson invald i All star-match – igen

Foto: Darryl Dyck/AP/TT

Succésäsongen fortsätter för Elias Pettersson. Den svenske ishockeystjärnan är för andra året i rad uttagen i NHL:s All star-match i St Louis, Missouri, natten till den 26 januari, svensk tid.

21-åringen toppar den svenska poängligan i NHL på 41 poäng (18+23) efter 40 matcher och har hyllats för sina insatser i Vancouver även den här säsongen. Han blev bland annat utsedd till veckans spelare i ligan månadsskiftet oktober-november efter att ha gjort nio poäng på fyra matcher.

Förra säsongen gjorde Sundsvallssonen 66 poäng på 71 matcher som rookie.

Fyra All star-lag har tagits ut, en per division. Förutom Elias Pettersson (Pacific) finns svenskarna Jakob Silfverberg (do) och Victor Hedman (Atlantic).

Fler spelare kan fortfarande röstas in av fansen.