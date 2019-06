Foto: Amy Harris/AP/TT

Den som väntar på en regelrätt uppföljare till PJ Harveys förra skiva kanske får vänta lite till. Men nu går det i alla fall att stilla sig med sex nya låtar från hennes soundtrack till "This is England"-regissören Shane Meadows nya tv-serie "The virtues".

Låtarna finns nu på , men Harvey passade även på att släppa en video till en av dem, .

PJ Harveys senaste album "The hope six demolition project" kom 2016.