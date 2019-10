Politisk Roger Waters i ny konsertfilm

Foto: Silvia Izquierdo

De som missade Roger Waters när han i vintras besökte Stockholm med sin Us + them-turné har chansen att reparera det. Nu kommer konsertfilmen ”Us + them”.

Totalt gjorde han 156 konserter under den två år långa turnén över hela världen. Han blandade Pink Floyd-klassiker med musik från sina soloalbum – och ägnade sig också åt att komma med hård kritik mot Donald Trump och att uppmana till solidaritet med Palestina.

– Jag tycker att bilderna av flyktingar ges mer rättvisa i filmversionen. Jag var tvungen att ha ett budskap i showerna. Jag kan inte alltid vara upptagen med att sjunga om min far, vilket jag gjort i en rad låtar, som till exempel ”Another brick in the wall”.

I det självbiografiska monumentaljobbet ”The wall” sjunger han mycket om sin far, som dödades under andra världskriget.

– Pappa var ursprungligen pacifist, och han vägrade först att tjänstgöra, men gick sedan med som frivillig för att slåss mot nazisterna. Han var kommunist och min mamma var också politisk aktivist. Det är en av orsakerna till att jag hela mitt liv har velat slåss mot orättvisor.

Stenhård Trump-kritik

Kritiken mot Trump är stenhård i showen. Waters säger att Trump en gång sagt att han och hans familj gillar Pink Floyd – men att han inte har fått några reaktioner från presidenten på "Us + them"-showen..

– Ibland kan jag känna mig lite orolig när jag kommer till USA och killen som ska släppa in mig är en Trump-anhängare och känner till mina shower, för då kan det gå fel. Kanske skulle de kunna fängsla mig eftersom jag har förolämpat den amerikanske statschefen. Men hittills har det gått bra.

Det syns i filmen att även den mycket unga delen av publiken kan texterna till alla Pink Floyd-klassiker och sjunger med.

– Det innebär att jag har nått dem – det gör mig lycklig.

"Läs en bok"

– Men jag har ett råd till dem. När jag ser alla ungdomar som bara stirrar ner i sina telefoner och inte tittar på varandra, då blir jag förskräckt. Mitt råd är: läs en bok. Börja med ”1984” eller ”Du sköna nya värld”. Jag vill inte framstå som en tjatig gammal man. Jag är en orolig gammal man. Vilken värld är det som vi lämnar efter oss till våra barn. Det måste förändras så snabbt som möjligt, annars kommer det verkligen att gå fel.

Vad som händer musikaliskt framöver vet han inte än. Allt turnerande sliter på honom, han klarar det genom att gå till gymmet varje dag.

– All den höga musiken har skadat min hörsel. Och jag måste vara försiktig på scenen så att jag håller balansen där.

Och ett återförenat Pink Floyd? Han skrattar.

– Det kommer aldrig att hända.

Konsertfilmen "Roger Waters: Us + them" visas på en rad biografer runtom i landet på onsdagen och kommande måndag, den 2 och 7 oktober.