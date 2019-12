Populär app spionerar åt Förenade arabemiraten

Foto: Patrick Castillo/AP

Meddelandeappen Totok som laddats ner till miljoner telefoner världen över har visat sig vara ett spionverktyg från Förenade arabemiraten, rapporterar The New York Times.

Appen presenteras som ett enkelt och säkert verktyg för att hålla kontakt med vänner och familj. Men den används samtidigt av den emiratiska regimen för att övervaka all aktivitet på telefonen. Enligt The New York Times övervakar appen alla samtal och skrivna dialoger, mobilens plats, kontaktpersoner samt allt ljud och alla bilder som finns på telefonen.

Totok lanserades för bara några månader sedan och har redan laddats ner flera miljoner gånger. Majoriteten av användarna är i Förenade arabemiraten men Totok är också en av de mest nedladdade gratisapparna i Sverige, visar statistik från Google Play.