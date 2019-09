Portillo räddade oavgjort åt Elfsborg

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Elfsborgs mittback Alejandro Portillo var först olycksfågel när en hands i straffområdet resulterade i ett ledningsmål på straff för AFC Eskilstuna.

Tjugo minuter senare agerade spanjoren i stället poängräddare när han nickade in slutresultatet 2–2.

Ett AFC Eskilstuna i stort behov av poäng fick en bra start hemma mot Elfsborg. Malmölånet Adi Nalic gjorde sitt femte mål för säsongen när han satte 1–0 i den 16:e minuten.

Tidigt i andra halvlek inträffade matchens delikatess signerat Jonathan Levi. Den 23-årige mittfältaren slog till med en riktig pärla med sin vänsterfot och sköt hårt och säkert in 1–1 via ribban.

– Det är ganska fint. Med tanke på att jag inte har skjutit ett skott på fem månader så är det helt okej, säger Levi, som har haft skadeproblem under säsongen, till C More

Men AFC skulle ta ledningen på nytt i matchminut 62. Alejandro Portillo fick bollen på handen i straffområdet och Eskilstuna fick chansen från elva meter. Kadir Hodzic stegade fram och sköt distinkt in bollen i mål.

Olycksfågeln Alejandro Portillo skulle dock revanschera sig 20 minuter senare. Spanjoren nådde högst på en hörna och nickade in slutresultatet 2–2 med sitt första allsvenska mål.

Därmed är AFC kvar på nedflyttningsplats. Med 15 inspelade poäng på 23 matcher har laget parkerat näst sist, två poäng före Gif Sundsvall och ett poäng bakom Falkenberg.

– Det är tungt. Men en poäng är också viktigt, säger AFC:s Kadir Hodzic till C More.

Elfsborg är nia med 29 poäng.

– Vi kollar uppåt. Det gör man alltid, säger Jonathan Levi.