Portugisisk strejk avblåst

Foto: Armando Franca/AP/TT

Portugals tankbilsförare avbryter sin strejk för högre löner. Under söndagen röstade de runt 2 000 strejkande för att återgå till arbetet under förutsättning att arbetsgivarföreningen Antram inleder förhandlingar med förarnas fackförbund. De samtalen, om högre löner och bättre villkor för förarna, ska inledas under tisdagen. Antram hade tidigare sagt att de bara vill förhandla om förarna avbryter sin strejk.

Förarnas fackförbund har dock hotat med ny strejk om Antram "intar en oförsonlig attityd", enligt fackförbundsledaren Francisco São Bento.

Strejken inleddes förra måndagen, men redan under första dygnet tvingade landets regering tankbilsförarna tillbaka till arbetet, sedan en brist på bensin och diesel ansågs hota viktiga samhällsintressen. Då hade en tredjedel av landets bensinstationer helt eller delvis slut på bränsle.

Inför strejken införde regeringen bensinransonering, bland annat fick bilägare bara köpa 15 liter bensin åt gången, och enbart vid utvalda bensinstationer. Det kaos regeringen varnat för utbröt dock aldrig, störst problem fick hamnen i Algarve, där allt drivmedel tog slut i torsdags.