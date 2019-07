Pride med queeropera och Disco Smack

Fakta

Var: Festivalområdet Pride Park är förlagt till Östermalms IP men det hålls även evenemang på många andra ställen i Stockholm.

När: 29/7–3/8

Program: På Prides officiella program finns bland annat Pussy Riot, Village People, Weather Girls, Mel C, Icona Pop, Lill Lindfors, Arvingarna, Keiino och Mendez.

Paraden: Avgår från Stadshuset klockan 13, lördag 3/8.

Jubileum: I år är det 50 år sedan Stonewall-upproret i New York som blev startskottet för den moderna hbtq-rörelsen. I Stockholm hålls 29/7 ett samtal med barens delägare Stacy Lentz som även grundat stiftelsen The Stonewall Inn Gives Back Initiative (SIGBI).