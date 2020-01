Publiken svek svensk film på bio

Foto: Disney/AP/TT

Antalet besökare som såg svensk film på bio under 2019 minskade med nästan en tredjedel jämfört med året innan. Det visar färska siffror från Sveriges Biografägareförbund.

Det har redan konstaterats att 2019 varit ett katastrofår för svensk film på bio. Ingen svensk film kvalade in på tio i topp-listan, som i stället dominerades av Disney- och superhjältefilmer. Flest såg "Lejonkungen", som hade 1 127 362 besök.

Två svenska filmer som hade premiär sent under året, "En del av mitt hjärta" och "Sune – best man" har ändå lyckats ta sig in på topplistan över de mest sedda svenska filmerna. Utan dem hade andelen biljetter köpta till en svenskproducerad film förmodligen legat närmare tio procent – nu blev det 13,2. Men endast "Bamse och dunderklockan" och "Britt-Marie var här" sågs av fler än 200 000 besökare.

Totalt minskade antalet biobesökare med tre procent och året beskrivs som ett "normalår" av Biografägareförbundet. Samtidigt riktar man kritik mot Svenska filminstitutet, SFI.

"Det finns nu anledning för Filminstitutet att se över hur filmstöden fördelas, att tänka mer på publiken redan på manusstadiet och när filmen produceras", skriver man i ett pressmeddelande.

Svenska filminstitutets vd Anna Serner rörde upp känslor tidigare i år när hon antydda att SFI inte längre kunde åta sig att säkerställa en bred repertoar av titlar på biograferna. Hon har förklarat att uttalandet feltolkats och att det inte finns några planer på att ändra inriktningen på filmpolitiken, vilket också bekräftats av kulturminister Amanda Lind (MP). Ett krismöte för att diskutera läget i branschen ägde rum på SFI i december.

Biografägareförbundet rapporterar att antalet biobiljetter sålda till en svensk film har halverats sedan 2014.