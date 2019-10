Rebecca Ferguson om skurkrollen i King-filmen

Foto: Jessica Miglio

Hon börjar bli expert på att spela skurkroller. 2019 dyker Rebecca Ferguson upp i tre storfilmer som boven i dramat – närmast i Stephen King-filmatiseringen "Doctor Sleep". Men helst skulle hon vilja jobba på hemmaplan igen.

I "Doctor Sleep" spelar hon Rose the Hat, ledare för sekten The true knot, som i själva verket är ett slags vampyrer. Stephen King-filmen är ännu en i raden av internationella filmer med Rebecca Ferguson i en bärande roll.

"Jättesugen" på Sverige

Enbart under 2019 har hon spelat ytterligare två skurkroller, i stora produktioner som "The kid who would be king" och "Men in black: International". Men under intervjun med TT blir det tydligt att Rebecca Ferguson längtar efter utmaningar på hemmaplan.

– Jag är jättesugen på att göra någonting i Sverige, säger hon och berättar att hon har fått erbjudanden, men att de inte har fungerat vare sig tids- eller genremässigt.

Rebecca Ferguson fick nyligen en förfrågan från en känd svensk regissör, men tackade nej eftersom det handlade om en science fiction-film. Efter ”Life” och de kommande filmerna ”Dune” och ”Reminiscence” känner hon att hon under en tid vill hålla sig borta från science fiction-genren.

– Jag skulle otroligt gärna arbeta med Tomas Alfredson igen. Att ”Snömannen” floppade berodde på att han inte fick göra den film han ville göra och produktionen fick inte den film de ville ha. Jag vill göra en film där Tomas har full kontroll. Han är så bra.

"King skriver så precist"

Rebecca Ferguson är egentligen inte så intresserad av skräckfilmer, säger hon. Men hon gillar Stanley Kubricks "The shining" – filmen som "Doctor Sleep" är ett slags fortsättning på.

– Det handlar inte bara om ”hoppa ut”-scener, utan om att han skapar en helhet med bilder, musik och mycket annat. Och det var kul att göra den här filmen. King skriver så precist, vilket hjälpte mig att skapa den här kvinnan.

Rebecca Ferguson hoppas att kritikerna tar emot "Doctor Sleep" som en egen, fristående film, men är samtidigt fullt medveten om att den kommer att jämföras med "The shining".

– Mike Flanagan, som har regisserat, är en riktig geek. Han beskrev hur han mixat den tv-serie King gjorde baserad på boken ”The shining” med boken ”Doctor Sleep” och skapat något eget, en brygga.

Dagen efter det att TT träffar Rebecca Ferguson ska hon åka till New Orleans för att filma med Hugh Jackman i ”Westworld”-producenten Lisa Joys regidebut ”Reminiscence”. Filmen utspelas ett tiotal år framåt i tiden, när Miami ligger under vatten.

"Åker med mig överallt"

Med sig har Rebecca med sig sin drygt ett år gamla dotter, som hon har med nyblivne maken Rory.

– Hon åker med mig överallt. Vi har hittat en underbar barnflicka, som reser med oss överallt. Och Rory är entreprenör, han skapar produkter och reser överallt.

Det stora internationella genombrottet för Rebecca Ferguson kom med ”Mission impossible: Rogue nation”. Hon upprepade samma roll i uppföljaren ”Mission impossible: Fallout”. Det sägs att hon ska vara med även i nästa ”Mission impossible”-film, men hon svävar lite på målet när det projektet kommer upp.

– Jag har inte en aning. Det kanske blir av. Tom är ju överallt, just nu jobbar han med ”Top gun 2”. ”Mission” skulle ha startat i november, sedan december, sedan mitten av februari. Jag vet inte. De skapade en fantastisk roll för mig. Vi får se vad de vill göra med henne.