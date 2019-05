Robin Wright debuterar som långfilmsregissör

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Skådespelaren Robin Wright ska regissera och spela huvudrollen i den kommande filmen "Land", skriver .

För många svenskar är Robin Wright kanske närmast bekant för sin roll som Claire Underwood i serien "House of cards", för vilken hon har belönats med en Golde Globe. Men skådespelaren har ett gediget cv med filmer som "Bleka dödens minut", "Forest Gump" och "Wonder woman".

"Land" handlar om advokaten Edee Mathis (spelad av Wright) som efter att ha drabbats av en stor sorg beslutar sig för att helt lämna sitt gamla liv och bosätta sig i vildmarken i Wyoming. Inspelningen drar igång till sommaren i British Columbia, Kanada.

Filmen blir Robin Wrights debut som långfilmsregissör, hon har tidigare regisserat kortfilmen "The dark of night" samt flera avsnitt av "House of cards".