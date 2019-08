Rose ser mycket av sig själv i "Batwoman"

Foto: Charles Sykes/AP/TT

Ruby Rose var skeptisk till att skriva på för huvudrollen i den kommande tv-serien "Batwoman", den första superhjälteserien med en lesbisk hjälte i huvudrollen.

Men efter att ha hört engagemanget från Sarah Schechter och Caroline Dries, som ligger bakom serien, övertygades Rose. Och hon känner igen sig i rollen som Batmans brottsbekämpande kusin.

– Jag känner att jag var mycket mer som henne när jag var yngre – att tveka inför att lita på människor, släppa människor in på livet, känna att jag kunde klara allt på egen hand och att inte ha en familj. Och att vara homosexuell, så klart, även om det inte är den främsta delen av serien, säger hon enligt .

Mångsysslaren Ruby Rose kommer från Australien och har tidigare haft roller i bland annat "Orange is the new black" och "The meg". Hon har som Batwoman gjort gästspel i "Supergirl" och "Arrow".

"Batwoman" börjar sändas i USA den 6 oktober.