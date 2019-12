Hjälten Rydahl: "Vet inte vad som hände"

Foto: Tommy Pedersen/TT

Serieledande Luleå gick för sin åttonde raka seger i SHL.

Men festen kom av sig.

Färjestad vann toppmatchen på bortais med 4–3 efter att Gustav Rydahl blivit hjälte med ett solomål.

Luleå hade inte förlorat en match sedan den 2 november, då Växjö blev för svårt på bortaplan (1–3).

Sedan dess hade Luleå – som nådde SM-semifinal i fjol – radat upp sju raka segrar.

Men mot Färjestad tog det stopp.

Gästerna från Karlstad, som låg trea inför lördagens tungviktsmöte, hamnade i underläge tre gånger i matchen, men kom hela tiden tillbaka. När skyttekungen Victor Ejdsell tryckte in 3–3 med knappa kvarten kvar av tredje perioden var matchen precis lika öppen och spännande som många hade anat.

Fem mål de fyra senaste matcherna gör att Ejdsell nu är i delad skytteligaledning med lagkamraten Michael Lindqvist (elva mål).

Sedan – när allt skulle avgöras – klev Gustav Rydahl fram. 25-åringens åttonde mål för säsongen var vackert och innebar 4–3 – och att Färjestad var i ledning för första gången i matchen.

Med drygt fem minuter kvar fick Rydahl tag i pucken, satte fart mot hemmalagets mål och ensam med tre Luleå-försvarare tryckte han in segermålet från snäv vinkel.

– Jag vet inte vad som hände. Jag försökte bara få in den, skönt att det lyckades, sade Rydahl i C More.

Målet innebar att Färjestad tog sin första trepoängare i Luleå sedan 2016.

Luleå toppar fortfarande tabellen på 50 poäng efter 24 matcher, en poäng före Färjestad och tre före regerande mästaren Frölunda.