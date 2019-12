Så skriver brittiska tidningar om ödesvalet

Foto: Malin Jansson / TT

Boris Johnson i en glödlampa som illustration för en ljusnande brittisk framtid. Eller Jeremy Corbyn bland åskmoln och nattsvart himmel.

Så speglar en av de brittiska tidningarna valkandidaterna.

På valdagen är det inte tillåtet för brittiska tv- och radiostationer att spekulera i valutgången, inte heller intervjua väljare kring hur de resonerat och vilket parti de slutligen bestämt sig för. Bland tidningarna tillåts dock tydliga ställningstaganden och tabloiderna står för de allra mest klara åsikterna. The Sun, landets största tidning när det gäller upplaga, har historiskt alternerat mellan de två politiska partierna men valde 2009 att meddela att man lämnar Labour under rubriken "Labour har förlorat det".

Sedan dess har man stöttat Konservativa partiet och så är nu fallet även vid dagens val.

"Save Brexit"

Under rubriken "Save Brexit", rädda brexit skriver tidningen att "Om Boris vinner väntar en ljus framtid för Storbritannien", detta illustrerat med Boris Johnsons ansikte i en glödlampa.

Bredvid syns Jeremy Corbyn i samma position men med mörker och texten: "Om Red Jez vinner så kommer ljuset släckas för gott".

På andra sidan står traditionellt Daily Mirror. På framsidan lyfter man en rad av de politiska frågor som debatterna handlat om: sjukvården, barnfattigdom och brottsoffer med rubriken: "För dem – rösta Labour".

Corbyn på framsidan

Bland de tidningar som brukar gå under benämningen broadsheets, till exempel The Daily Telegraph, The Guardian och The Times, är det inte lika braskande rubriker.

The Guardian som är labourvänlig väljer inte oväntat att ha Corbyn på förstasidan med rubriken: "Corbyn uppmanar väljarna att leverera en chock till etablissemanget".

Det finns dock undantag bland tidningarna.

Finanstidningen Financial Times stöttar varken Tories eller Labour.

FT som vid de två senaste valen valt att stötta den konservativa sidan skriver i en ledare att det här valet erbjuder "inga bra alternativ".

Gällande Boris Johnson anser man att hans brexit-plan kommer att skada landets ekonomi medan Corbyn "verkar ha trott att fel sida vann det kalla kriget".

Inte heller tidningen New Statesman ser något alternativ och konstaterar torrt: "Väljarna förtjänar bättre".