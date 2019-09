Sällsynt inspelning med Dylan och Cash ges ut

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Tidigare helt outgivna inspelningar som Bob Dylan och Johnny Cash gjorde tillsammans 1969 ska ges ut, skriver .

Inspelningarna finns med på den 15:e delen i Bob Dylans arkivalbumserie "The bootleg series" som släpps senare i år. Totalt innehåller albumet 47 outgivna spår som kom till under Dylans arbete med albumen "John Wesley Harding" och "Nashville skyline", som båda spelades in under hans år i Nashville, 1967 till 1969.

Johnny Cash besökte Dylan i studion under arbetet med "Nashville skyline" och de spelade in ett flertal duetter, varav endast "Girl from the north country" kom med på albumet. Flera av de övriga duetterna har läckt ut under årens lopp, men inte alla och det är alltså dessa inspelningar som nu slutligen ska ges ut.