Sångaren Eddie Money är död

Foto: Darron Cummings/AP/TT

Den amerikanske artisten Eddie Money har avlidit, rapporterar . Han är mest känd för låtarna "Two tickets to paradise", "Baby hold on" och "Take me home tonight", den senare sjöng han i duett med Ronnie Spector känd från gruppen The Ronettes.

Eddie Money led av långt framskriden matstrupscancer, något han hade varit öppen med i realityserien "Real money", som sändes på amerikanska tv-kanalen AXS. Tittarna fick där följa honom, övriga familjemedlemmar och hans kamp mot sjukdomen.

Han släppte totalt elva album under sin karriär och hans låtar handlade ofta om hans arbetarklassuppväxt på Long Island, New York. Han hade en liten roll som gästartist i komediserien "Kungen av Queens" 2002.

Eddie Money blev 70 år gammal.