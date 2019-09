Sanktioner mot nordkoreanska hackergrupper

Foto: Yun Dong-Jin/AP/TT

Tre nordkoreanska hackergrupper beläggs med sanktioner av USA, skriver finansdepartementet på sin hemsida.

Nordkorea har kommit över stora summor utländsk valuta med hjälp av cyberattacker mot bland annat banker.

Lazarusgruppen, Bluenoroff och Andariel har spridit skadlig programvara, hackat sig in i bankomater och tagit sig in i en rad känsliga it-system i flera länder. Allt i syfte att få in utländsk valuta till den slutna diktaturen.

"Finansdepartementet vidtar åtgärder mot nordkoreanska hackergrupper som har utfört cyberattacker för att stödja olagliga vapen- och robotprogram", skriver Sigal Mandelker, med ansvar för terrorismfrågor vid departementet, .

Lazarusgruppen låg exempelvis bakom utpressningsviruset Wannacry som spreds över hela världen 2017. Attacken började i Spanien och Storbritannien innan den spreds globalt och låste och krypterade hundratusentals datorer med krav på lösesumma för att låsa upp dem igen.

De nordkoreanska grupperna har också lyckats komma över stora summor utländsk valuta genom att hacka sig in bankers it-system, bland annat centralbanken i Bangladesh.

Andra sätt att komma åt pengar har varit att hacka olika spelsajter samt att stjäla betalkortsinformation, som sedan sålts vidare på nätet.