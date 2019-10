Scorsese sågar Marvelfilmer: "Inte riktig film"

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Oscarmeriterade regissören Martin Scorsese tycker inte att superhjältefilmer är film på riktigt, och jämför dem med nöjesparker. Uttalandet väcker kritik i Hollywood.

– Jag ser dem inte. Jag har försökt, men det där är inte riktig film, säger Scorsese i en intervju med Empire magazine.

– Det är inte film om människor som försöker förmedla emotionella och psykologiska erfarenheter till andra, säger han, och jämför samtidigt superhjältefilmerna med "nöjesparker".

Uttalandet från regissören bakom hyllade filmer som "Taxi Driver", "Casino" och "The departed" väcker kritik, inte minst bland filmmakarna bakom några av Marvels produktioner.

"Martin Scorsese är en av mina favoritregissörer som fortfarande är vid liv. Jag blev upprörd när folk hackade på "The last temptation of Christ" utan att ha sett den. Jag blir ledsen när han nu dömer mina filmer på samma sätt", skriver "Guardians of the galaxy"-regissören James Gunn på Twitter.

C Robert Cargill, manusförfattaren till "Doctor strange", tar också till Twitter för att vädra sina åsikter om Scorseses uttalanden.

"Den som tror att Marvel bara gör åkattraktioner för nöjesparker är orättvis och cynisk", skriver Cargill.

Det är en vanföreställning att tro att all film måste vara utmanande".