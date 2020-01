SD störst och L under spärren

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sverigedemokraterna ökar mest samtidigt som KD och S är de stora förlorarna i opinionen. Det visar TV4:s sammanvägning av flera väljarbarometrar, gjord av Göteborgs universitet.

Det är första gången som SD går om S och blir största parti i mätningen. Skillnaden är en halv procent, där SD har 24 procent av väljarstödet och S 23,5.

Jämfört med den förra sammanräkningen, som gjordes i november förra året, är KD det parti som minskar mest. Då hade partiet 7,5 procent av rösterna, och nu landar KD på 6,4 procent. I och med det är man i princip tillbaka vid valresultatet 2018, som var 6,3 procent.

S backar näst mest, med en procentenhet, medan C, V och M är de partier som tillsammans med SD går framåt i opinionen. Om resultatet omvandlas till mandat i riksdagen har det som ibland kallas "det konservativa blocket", alltså M, KD och SD, egen majoritet med 177 mandat. I den omräkningen räknas inte L in eftersom partiet med 3,7 procent hamnar under fyraprocentsspärren.

TV4 Väljaropinion är en viktad sammanvägning av mätningar från Demoskop, Inizio, Ipsos, Novus, SCB, Sentio, Sifo, Skop och Yougov. Den görs av valforskare vid Göteborgs universitet.