SF Studios storsatsar internationellt

Foto: Jonas Ekströmer/TT,

Hundraårsjubilerande SF Studios satsar internationellt. Samtidigt har bolaget jobbat hårt på att städa upp efter skandalrubrikerna om sexism och grabbighet.

Både rosévinet och framtidsplanerna flödade när filmbolaget SF Studios firade sitt 100-årsjubileum under filmfestivalen i Cannes tidigare i våras. Stämningen var god men ironiskt nog har platsen tidigare resulterat i mörka rubriker för bolaget.

Skandalen blev ett faktum när den dåvarande vd:n beskylldes för olämpligt festande 2016, vilket följdes av att kvinnliga anställda vittnade om sina upplevelser av en sexistisk grabbkultur. Det kom också kritik mot att bolaget prioriterade ekonomisk vinning framför kreativitet. Till slut fick vd:n avgå.

Ny vd tog över

Vd för SF Studios i dag är Michael Porseryd, med långvarig erfarenhet från olika positioner i mediebranschen, som fick ta över när det stormade som värst.

– Det är klart att man kan se en sådan situation som jobbig. Men när jag fick frågan såg jag det som en möjlighet att forma ett nytt SF Studios, tillsammans med personalen. Det första vi gjorde var att undersöka vad det var som givit så stora rubriker, säger Michael Porseryd till TT strax efter en pressfrukost på plats i Cannes.

Vi ska återkomma till rubrikerna. För i Cannes 2019 handlar det mesta om framtiden för SF Studios. En ny satsning på engelska filmer med både internationella och svenska stjärnor framför och bakom kameran är i full gång. Budgeten ska ligga kring 20 miljoner dollar per film. En anledning till satsningen är att det finns ett utrymme för den typen av "mellanprojekt" efter att gigantiska Disney nyligen köpte nästan lika gigantiska 20:th Century Fox. En annan är att så mycket svensk erfarenhet och kunnande försvinner utomlands.

– Många av våra stora talanger vill ju jobba i Hollywood i dag. Det är förståeligt men vi för en dialog med många av de här personerna och har frågat: om vi har tillräckligt spännande projekt, varför gör vi det inte själva då?

Tio projekt är på gång och först ut är den actionladdade thrillern "Horizon line" i regi av Mikael Marcimain. Filmen beskrivs som "en 'Speed' fast i luften" och har Allison Williams ("Get out", "Girls") och Alexander Dreymon ("The last kingdom") i huvudrollerna.

TT: Hur stort risktagande är det här? Det låter som dyra projekt om det inte funkar?

– Naturligtvis är det en större risk. Vi har vänt och vridit och värderat och diskuterat med styrelsen och ägaren, Bonnierfamiljen, och vi tycker att vi har hittat en modell som passar oss bra. Det handlar till exempel om att hitta internationella partners som kan hjälpa till att ta ned risken. Det är också tufft i dag att finansiera film lokalt. Om vi lyckas bra med detta så kommer vi att få resurser att finansiera fler nordiska produktioner.

Styr i Bamses anda

SF Studios beskriver sig som ett "nordiskt powerhouse". Men är man stor och stark måste man också vara snäll, för att låna visdomsord från företagets egen succébjörn Bamse. För just så, "stora och starka men snälla", beskriver även Michael Porseryd SF Studios.

Har han då lyckats städa bort den grabbiga kultur, som kom i dagen våren 2016?

– Vi samlades då i hela företaget och arbetade fram våra gemensamma värderingar. Trakasserier och sexism är naturligtvis inte acceptabelt. När vi var klara med vårt interna arbete så kom hela metoo och tystnad tagning. Och då tror jag många kände att vi hade gjort en väldigt stor förflyttning, från att ha varit illa omtyckta av vissa i branschen till att bli ganska respekterade eftersom vi redan hade gjort det här viktiga arbetet av egna skäl.

Holm håller med

En högljud kritiker när det begav sig var regissören Hannes Holm, som offentligt berättat om hur han fick slåss för att få en tillräckligt hög budget för sin "En man som heter Ove". I dag tycker han att SF Studios har gjort ett bra jobb med att rensa upp, även om han tycker att det fortfarande finns några "problematiska personer och element" kvar.

– Men i stort sett så finns det väl inget bolag i Sverige som är så bra i metoo-avseende, de är på tå. Om hela Sverige skulle jobba som SF Studios i de här frågorna så skulle det se mycket bättre ut.

På SF Studios forsätter man att hålla liv i frågan internt.

– När vi startar en ny produktion så har vi uppstartsmöten och går igenom våra värderingar. I de fåtal fall där situationer uppstått som inte är i enlighet med våra värderingar så har vi avslutat kontrakt och anställningar med de personerna för att visa att vi menar allvar. Sedan tror jag att det alltid kommer att finnas idioter om man ska vara ärlig. Men vi kommer att fortsätta att agera och stötta dem som blivit utsatta. Det är ett arbete som aldrig tar slut, säger Michael Porseryd.