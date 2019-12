Shinnimin avgjorde – Växjö tog viktiga poäng

Foto: Andreas Hillergren/TT

Växjö spann vidare på segern mot Frölunda senast och tog en ny trepoängare i SHL. Mot Rögle vände mästarlaget från 2018 underläge och vann med 2–1 efter att Brendan Shinnimin gjort det avgörande målet i den första perioden.

Efter en tung inledning på säsongen har Växjö under vintern trampat i gång, både spel- och poängmässigt. Den här torsdagen tog smålänningarna en knapp 2–1-seger mot Rögle vilket innebar att Växjö nu har vunnit tre av sina fyra senaste matcher.

– Killarna kämpade bra, framför allt på slutet och Viktor (Fasth, Växjös målvakt) spelade fenomenalt, sade Brendan Shinnimin till C More.

Kanadensaren fick sista ordet i en tät tillställning där båda lagen hade flera fina målchanser. Men det var en annan landsman, Rögles Kodie Curran, som inledde målskyttet i Ängelholm.

"Var viktigt"

Sju minuter in i den första perioden satte Kodie 1–0 till det skånska hemmalaget. En ledning som inte ens varade i två minuter innan Martin Lundberg tryckte in 1–1 trots hemmapublikens burop. Målet granskades då en Växjöspelare misstänktes störa Rögles målvakt Christoffer Rifalk, men godkändes till slut.

Några minuter därefter var det dags igen. Den här gången var det Brendan Shinnimin som vann pucken i offensiv zon och gav Växjö ledningen med sitt andra mål den här säsongen. Shinnimin hann även med att missa öppet mål innan slutsignalen ljöd i den första perioden.

– Det kändes skönt att få det målet. Det var viktigt, sade han till C More.

"Riktigt illa"

Han erkände att Växjö spelade dåligt i den andra perioden, men var nöjd över att laget trots det lyckades behålla ledningen.

– Det var riktigt illa. Men vi kom tillbaka bra i den tredje.

Med 29 sekunder kvar att spela av den tredje perioden fick Rögle en sista möjlighet att fixa en kvittering när Växjö drog på sig en utvisning. Rögle försökte, men fick aldrig in någon mer puck bakom en säker Viktor Fasth i Växjökassen.

– Vi började bra under säsongen sedan har vi fallit bort från det vi var bra på i början. Vi måste bli effektiva i vårt anfallsspel. Kan vi göra det kan vi börja vinna matcher, sade Rögles Ted Brithén till C More.

Segern innebar att tabelltian Växjö närmade sig sexan Rögle, sjuan Skellefteå och åttan Djurgården.