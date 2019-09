Sinéad O’Connor tillbaka på scen

Foto: Jean-Christophe Bott/AP/TT

Sinéad O’Connor gjorde i helgen sitt första liveframträdande på fyra år, när hon uppträde i det irländska tv-programmet "The late late show", skriver .

O’Connor framförde två låtar, hennes största hit "Nothing compares 2 u" och The Pogues "Rainy night in Soho".

Hon skulle ha återvänt till scenen redan förra året. En USA-turné var planerad, men fick ställas in till följd av "oförutsedda omständigheter", enligt NME. Den 52-åriga irländska artisten har länge kämpat mot depressioner och psykisk ohälsa.

Sinéad O’Connor bytte 2017 namn till Magda Davitt. Året därpå konverterade hon till islam, hon heter numera Shuhada Sadaqat.

Hennes senaste liveframträdande var 2015.