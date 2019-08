Skådespelare gör Charles Manson två gånger

Foto: Willy Sanjuan/AP/TT

Damon Herriman verkar löpa risk att bli placerad i ett ganska ovanligt fack för en skådespelare – att spela samma historiska person gång på gång. Det handlar om den mytomspunne mördaren Charles Manson.

Herriman porträtterar Manson både i Quentin Tarantinos "Once upon a time in Hollywood" och i nya säsongen av Netflixserien "Mindhunter".

I Tarantinofilmen spelar Damon Herriman en yngre Manson, som styr sina "familjemedlemmar" och får dem att begå flera mord. I den David Fincher-producerade serien är han den äldre Manson, som de två FBI-agenterna Holden Ford och Bill Tench hoppas kunna ta hjälp av.

– "Mindhunter" spelades in först. Manson sitter i fängelse vid tidpunkten så det är annorlunda, på grund av åldersskillnaden. I filmen är han ett slags hovnarr, ute på sin ranch där han tar droger och har väldigt mycket sex. I fängelset är han en oerhört bitter och ilsken man, säger Damon Herriman i podcasten .

Att han redan hade erfarenhet av rollen var ingenting som Herriman diskuterade särskilt mycket med Quentin Tarantino under inspelningen av "Once upon a time in Hollywood".

– Han visste att jag hade gjort det, det hade varit konstigt att hålla det hemligt. Men det fördes inte på tal förutom en gång, då han frågade mig om jag redan hade gjort "Finchers grej". Jag sade: "Ja, för ett par veckor sedan" och han svarade: "Okej, coolt, hur gick det?", säger Damon Herriman till .

"Mindhunter" har premiär på Netflix i oktober. "Once upon a time in Hollywood" går upp på svenska biografer den 16 augusti.