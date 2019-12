Skönmålad USA-bild av Afghanistankriget

Foto: Alex Brandon/AP/TT

Foto: Haraz N.Ghanbari/AP/TT

Foto: Altaf Qadri/AP/TT

När höga befattningshavare i USA sade att landet gjorde stora framsteg i kriget i Afghanistan visste de att det inte stämde.

The Washington Post har tagit del av tusentals handlingar som visar hur krigföringen skönmålades på högsta nivå.

Tidningen har kommit över fler än 2 000 sidor med intervjuer med militärer, diplomater, afghanska tjänstemän, med flera som varit inblandade i kriget. Det som nedtecknats går på tvärs med den offentliga bild som målats upp av presidenter, befälhavare och diplomater under de 18 år som kriget pågått, enligt tidningen.

"Intervjuerna gör det tydligt att befattningshavare gav hoppingivande uttalanden som de visste inte stämde och dolde otvetydiga bevis för att kriget blivit omöjligt att vinna", skriver tidningen i en sammanfattning.

"Saknade helt kunskap"

"Vi saknade helt grundläggande kunskaper om Afghanistan. Vi visste inte vad vi höll på med", sade generalen Douglas Lute, som var president George W Bushs rådgivare gällande Afghanistankriget, i en intervju 2015.

Jeffrey Eggers, tidigare i den amerikanska flottans specialförband samt i rådgivarroll i Vita huset, frågar sig i en intervju vad USA fick för krigets utgifter.

"Efter att Usama bin Laden dödats sade jag att Usama antagligen skrattar i sin grav med tanke på hur mycket vi spenderat i Afghanistan", säger Eggers enligt protokollet.

Richard Boucher, tidigare biträdande utrikesminister med ansvar för södra Asien, säger att "bra nog" måste kunna vara bra nog.

"Det är därför vi är där 15 år senare (när intervjun genomfördes, reds anm). Vi försöker uppnå något ouppnåeligt", säger han.

Andra vittnen bland de hundratals intervjuerna säger att det under Barack Obamas styre efterfrågades statistik, som hela tiden friserades för att passa ett budskap.

"Ljugit för amerikaner"

Intervjuerna genomfördes av ett federalt granskningsorgan för Afghanistankriget och de intervjuade talade under antagandet att deras svar skulle hemlighållas.

John Sopko, som leder granskningsorganet, säger till tidningen att det amerikanska folket hela tiden blivit fört bakom ljuset.

The Washington Post har begärt ut och gått igenom två rättsprocesser för att få fram åtminstone merparten av de dokumenterade intervjuerna. De kallar samlingen "The Afghanistan Papers" – en referens till "The Pentagon Papers", som offentliggjorde hemliga omständigheter i Vietnamkriget och vände opinionen emot det.

"Vi kommer aldrig att kunna ta den amerikanska militären från Afghanistan såvida vi inte ser till att få igång något som kommer förse den stabilitet som kommer att krävas för att vi ska kunna lämna", skriver den dåvarande försvarsministern Donald Rumsfeld i ett pm i april 2002 – ett halvår efter att kriget startade.