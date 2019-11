Slut på snövarningar – nu väntas blask

Foto: Julia Wall/AP/TT

Helgens snövarningar följs av mildare väder – och risk för snöslask – när nästa vecka tar vid.

Kraftigt snöfall i mellersta Sverige har fått SMHI att vädervarna under helgen. På söndagsmorgonen och under förmiddagen ligger klass 1-varningen kvar för Västernorrlands län. Där har det under natten fallit snö på preliminärt upp mot åtta centimeter, vilket motsvarar ungefär åtta millimeter smält nederbörd.

I både Gävleborg och Dalarnas län har det fallit snö upp mot omkring 12 till 13 millimeter i smält form och Malung sticker ut med preliminärt 15 uppmätta millimeter.

Både regn och snö

Under söndagsförmiddagen väntas fortsatt nederbörd i stora delar av landet, i form av både regn och snö.

– Det är framförallt regn i Götaland och stora delar av Svealand. Längre norrut kring Dalafjällen och södra Norrland och uppåt kommer det vara en del snö också under förmiddagen som rör sig vidare norrut, säger Linus Karlsson, meteorolog vid SMHI.

Framåt kvällen väntas mer uppehållsväder. I söder blir det mellan fem och åtta grader varmt under dagen, medan temperaturerna i södra Norrland hamnar under noll och längst norrut väntas de ligga på 10 till 15 minusgrader.

Varmare luft

När nästa vecka tar vid är vädret fortsatt ostabilt med regn som passerar och en del snö i norr. Men varmare luft väntas också dra in över landet.

– Av den överskådliga framtiden så ser det ut som att vi kommer ha det något mildare, säger Linus Karlsson.

– Det är framförallt påtagligt i Norrland, där kommer vi ligga bara strax under nollgradigt.

TT: Innebär det mycket snöslask att vänta?

– Av den snö som kommit och lagt sig kan det börja smälta på sina håll. Det innebär inte att allt kommer att smälta, och vi kommer fortsatt ha nederbörd och på sina håll kommer den vara snö.