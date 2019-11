Snyggt avslut för Svanstedts stjärnhäst

Foto: Mark Hall/AP/TT

Åke Svanstedts stjärnhäst Six Pack tog ett snyggt farväl på The Meadowlands i New Jersey, USA.

Fyraåringen vann TVG-finalen i sista starten och nästa år börjar en ny karriär som avelshingst.

Svanstedt var väldigt glad och höjde högerarmen i segergest när han passerade mållinjen som segrare på 1.08,4, natten mot söndagen svensk tid.

Tredubbla världsrekordhållaren Six Pack vann 19 lopp på 35 starter och sprang in lite drygt 20 miljoner kronor. Han har under tre säsonger tillhört de bästa i Nordamerika.

– Six Pack är en väldigt klok häst. Han presterade bra i varje lopp och visade alltid fin styrka. Han tillhör de bästa jag tränat som Zoogin, Gidde Palema och Sebastian K. Vi funderade länge på att låta honom fortsätta tävla men det är stort intresse för honom i aveln och så får det bli, säger Svanstedt.

Svanstedt tränar även EL Ideal som vann i finalen i tvååringsloppet Valley Victory. Förstapriset var 250 000 dollar och i sulkyn satt Andy Miller.

Svanstedt har i år kört in drygt 4,9 miljoner dollar och passerade därmed siffrorna från rekordåret 2017, 4,6 miljoner. Han ligger på femte plats i den amerikanska tränarligan. Fyra är en annan svensk – Marcus Melander – med 5,3 miljoner dollar.