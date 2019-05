Spelpionjären laddar om med "GTFO"

Foto: 10 Chamber Studios/TT

Ulf Andersson har varit med och grundat de svenska spelbolagen Grin och Overkill.

Bolagen blev inte som han tänkt och i processen brände han ut sig. Med 10 Chambers Collective och kommande spelet "GTFO" har han bestämt sig för att det ska bli annorlunda.

I trailern för "GTFO" tar sig en grupp soldater runt i ett komplex av mörka tunnlar och rum. Stämningen påminner om actionrysare som "Alien" eller den första "Terminator"-filmen. Det är en effektiv uppbyggnad, innan monstren går till attack och skottlossning bryter ut.

Ulf Andersson beskriver det som att allt handlar om kontroll; att förlora den – och återta den.

– Man är någon form av en fånge i ett system som skickas ner i underjorden för att lösa problem åt någon, men från början vet man inte vad eller av vem, säger Ulf Andersson.

"Väldigt nischat"

Tanken är att bygga en mytbildning, och att spelarna tillsammans ska nysta upp bakgrunden. Vad titeln "GTFO" egentligen står för är också hemligt, men att det leker med förkortningen "get the fuck out" är ingen högoddsare.

I stället för att välja olika klasser fokuserar "GTFO" på föremål, där spelarna tvingas välja vilka man ska ta med sig ned. Att klura ut hur de ska användas är en del av spelets kärna. Exempelvis kan ett limvapen göra att monstren tar sig fram långsamt, vilket gör att en automatisk kulspruta som sätts upp blir mer effektiv.

Förhoppningen är att spelarlagen ska planera sina strategier tillsammans inför en omgång.

– Det är ett spel som riktar sig mot en ganska inbiten gemenskap. Vi har inte designat något mainstreamspel, det är väldigt nischat, säger Andersson.

Hade panikångest

Tillsammans med sin bror Bo grundade Ulf Andersson det hajpade spelföretaget Grin, som kraschade 2009 efter att en "Final fantasy"-avknoppning gick i stöpet. Bröderna var sedan med och skapade Overkill, som köptes upp av Starbreeze 2012. Ulf Andersson lämnade företaget 2015.

– Det började med att jag gick in i väggen. Jag hade panikångest ett år innan jag tog mig ur det.

Det som han med Overkill hade tänkt skulle vara ett litet team växte till sig och blev för stort, menar han. Overkills "The walking dead" levde inte upp till förhoppningarna när det släpptes förra året, vilket bidrog till att hela Starbreeze tvingades till rekonstruktion.

– Jag vill inte säga för mycket. Jag känner många där som jag respekterar och "Overkill"-teamet har kämpat, kämpat med "The walking dead". Det är synd att de ska gå igenom den delen. Jag vet hur det är att jobba på något som inte blir bra när man har fel förutsättningar, säger Ulf Andersson.

10 Chambers grundades för tre år sedan genom att han samlade ihop ett litet gäng kompisar. Företagets namn vittnar om antalet anställda, vilket är få när det handlar om den här typen av spel.

Vill undvika "crunch"

Till skillnad från de speljättar Ulf Andersson tidigare arbetat på saknas nu krav från utgivare och aktieägare. Det gör att det inte heller finns tidsfrister, och därmed förhoppningsvis heller inte så kallad crunch, där utvecklarna tvingas jobba över för att hinna klart med ett spel. Crunch är en het fråga i spelbranschen, efter att personer som arbetat för exempelvis , , , och vittnat om usla arbetstider och -förhållanden i olika avslöjande reportage.

– Stora bolag som arbetar så har jag ingen förståelse för. De som tjänar så mycket pengar borde kunna ha en hälsosam arbetskultur, speciellt när de anställer så mycket folk, säger Andersson.

"GTFO" har kommit så pass långt att det börjar bli dags för de första testversionerna, där en så kallad alfa är på väg ut till 1 000 testpersoner. Medgrundaren Svante Vinternatt uppger att man siktar på att släppa en tidig version av spelet i år. Men inget är hugget i sten.

– Det är många av oss som är småbarnsföräldrar. Och blir någon sjuk en vecka så förskjuts det, säger Ulf Andersson.