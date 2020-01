Sprakande avslut för Nylander

Foto: Andy Clayton-King/AP/TT

William Nylander avslutade 2019 med ett fyrverkeri – för första gången har den svenske anfallaren gjort mål i fyra NHL-matcher i rad. På årets sista dag vann hans Toronto med 4–1 över Minnesota.

Under jul- och mellandagarna har William Nylander hittat rätt mot Carolina, New Jersey och New York Rangers. Och på nyårsafton blev det ännu ett mål, nu mot Minnesota. Men stjärnan var ödmjuk efter årets sista fullträff.

– Jag försökte bara ställa mig framför mål, det var lite tursamt, men jag tar gärna de målen också, säger Nylander till Torontos hemsida.

23-åringens mål gav 2–0 borta mot Minnesota och det viktiga målet på vägen mot 4–1-vinsten kom halvminuten innan första periodvilan. Efter en tilltrasslad situation framför Minnesotamålet kunde svensken i kamp med målvakten Devan Dubnyk och två hemmabackar peta in pucken.

I andra perioden passade Nylander sedan till Auston Matthews, innan han satte 3–0. Till slut vann Toronto med 4–1.

Matthews och John Tavares noterades också för varsitt mål och varsin assist. Matchens första mål kom dock från Alexander Kerfoot.

– De (Tavares och Nylander) är så bra hockeyspelare. Du kan sätta vem du vill i deras kedja och den spelaren skulle bli framgångsrik. De spelar så mycket i offensiv zon så det gäller bara att läsa dem och hålla sig framme, säger Kerfoot enligt nhl.com.

Nylander säger att det handlar om kemi.

– Det bara sitter där med vissa spelare, det klickar helt enkelt, säger Nylander om samspelet med Tavares.

Nyåret innebär ingen ro för Toronto, redan på torsdagen möter William Nylander och de andra Winnipeg.