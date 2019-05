Steen lämnar Färjestad för NHL-klubb

Foto: Tommy Pedersen/TT

Oskar Steen lämnar SHL och Färjestad för NHL-klubben Boston – och det är en pojkdröm som går i uppfyllelse.

– Verkligen. Först var det en dröm att gå genom de egna leden i Färjestad och hela vägen upp till A-laget och sedan äntligen få lyckas där. Nu har jag skrivit NHL-kontrakt, det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Men det har bara börjat, det är nu den riktiga resan börjar, säger Steen till .

Steen stod för en genombrottssäsong i SHL och noterades för 37 (17+20) poäng i grundserien och 7 (2+5) poäng i slutspelet.

21-åringen har skrivit på ett treårskontrakt med Boston, men säger att han är beredd på att det även kan bli spel i AHL.

– Men jag kommer från en bra säsong och har haft bra självförtroende under säsongen. Jag ska träna stenhårt under sommaren och behålla den känslan och sen ska jag göra allt för att slå mig in i NHL-laget, säger han.