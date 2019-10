Stockholms filmfestival hedrar Max von Sydow

Fakta

1. "Knives out" av Rian Johnson. "The last jedi"-regissören har uppdaterat den klassiska pusseldeckaren och fyller det här Agatha Christe-doftande mordmysteriet med stjärnor som Toni Collette, Christopher Plummer och Daniel Craig.

2. "Porträtt av en kvinna i brand" av Céline Sciamma. Den bångstyriga adelsdamen Héloise ska få sitt porträtt målat. Det är 1760-tal och syftet är att få henne bortgift. Konstnären Marianne får uppdraget och snart slår det gnistor.

3. "Parasit" av Bong Joon-Ho. Med lika delar humor som svärta utspelas det här skruvade sydkoreanska dramat i mötet mellan två familjer i varsin ände av klassamhället. Tilldelades Guldpalmen i Cannes och lär komma långt även på Oscarsgalan.

4. "Om det oändliga" av Roy Andersson. Prisades med silverlejonet i Venedig och borde locka alla som uppskattat de tidigare filmerna i Anderssons absurda, stiliserade och svärtade trilogi.

5. "Monos" av Alejandro Landes. Colombias Oscarsbidrag utspelas på en bergstopp omgiven av djungel där åtta beväpnade barn vakar över sin amerikanska gisslan. Har kallats "'Apocalypse now' på svamp".

6. "The farewell" av Lulu Wang. Varm komedi som handlar om amerikansk-kinesiska Billi (Awkwafina) vars farmor är döende i cancer. Fast det har ingen berättat för farmodern. Har blivit publiksuccé på flera festivaler.

7. "The lighthouse" av Robert Eggers. Robert Pattinson och Willem Dafoe spelar fyrvaktare i ett hypnotiskt thrillerdrama som utspelas på en mystisk ö i New England på 1890-talet.