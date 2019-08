Strandberg sänkte Sirius med ett hattrick

Foto: Christine Olsson/TT

Örebros anfallslån Carlos Strandberg är en ryktenas man. Men i lördagens segermatch (4–3) mot Sirius var han fortfarande kvar i Närkelaget och bjöd bland annat på sitt andra hattrick för säsongen.

Den 23-årige göteborgaren är sedan den 5 april utlånad från Malmö till ÖSK. Lånekontraktet förlängdes i juli med en option som ger MFF rätt att sälja Strandberg om rätt bud kommer in.

Och intresse från utlandet ska enligt obekräftade medieuppgifter finnas för den kraftfulle anfallaren.

Malmö nobbade i somras, enligt Sportbladet, ett bud från turkiska Alanyaspor och enligt samma tidning anmälde Saudiarabiska Al-Hazem FC sitt intresse så sent som i fredags för ett köp.

Ett intresse som knappast lär ha svalnat efter Carlos Strandbergs uppvisning mot Sirius på Nya Studenternas i Uppsala.

Försvarsmiss i Sirius

Första målet kom en kvart in i matchen då Strandberg fick en nätt skarv från Martin Broberg, trampade in straffområdet och lade in bollen med vänstern längs gräset.

Med halvtimmen spelad var det dags igen.

Nordin Gerzic lyfte upp en långboll som Strandberg plockade ner med foten, fick med sig och sedan – samtidigt som han urstark tryckte undan Siriusbacken Tim Björkström – skickade in högt vid första stolpen.

En riktig läckerbit till mål och mer lördagsgodis skulle det bli för den stora bortaklacken.

Martin Broberg avslutade första halvlek med att nicka in 3–0 och i 55:e minuten fullbordade Strandberg sitt hattrick med hjälp av olycklige hemmaspelaren Kebba Ceesay.

Siriusbacken lyckades nicka fram bollen till Strandberg i höjd med mittlinjen och sedan var det fritt hela vägen fram för Örebroanfallaren som sprang ifrån Ceesay och behärskat skickade in 4–0 bakom John Alvbåge.

Strandbergs andra hattrick

Hattricket var Carlos Strandbergs andra för säsongen, det första gjorde han borta mot Helsingborg den 29 juli.

Och just bortaplan verkar vara Strandbergs favoritmålplats den här säsongen.

Tio av hans nu elva allsvenska mål i år för Örebro har gjorts i just bortamatcher. Enda hemmamålet kom i förlustmatchen mot IFK Norrköping den 16 maj.

För hemmalaget Sirius är läget fortsatt prekärt trots en galen forcering efter paus.

Tre reduceringar: Tim Björkström (i 58:e minuten), Philip Haglund (79:e) och inhoppande Christer Gustafsson (88:e) bröt visserligen Uppsalalagets blytunga måltorka framåt men gav ju inga poäng och Sirius som inte har vunnit sedan den 30 juni (då 1–0 borta mot IFK Norrköping) har nu förlorat åtta av sina totalt elva hemmamatcher.