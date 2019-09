Svårt anmäla korruption inom byggbranschen

Foto: Jessica Gow/TT

Byggsektorn är en av de branscher som är hårdast drabbad av korruption.

En lösning vore att skapa säkra vägar för visselblåsare, säger Byggchefernas ordförande.

Statistik från Institutet Mot Mutor visar att åtta av 25 fällande domar under 2018 var kopplade till byggbranschen.

Stora summor pengar, attraktiva varor och tjänster samt byggprojektens många led gör att samhällsbyggnad är särskilt utsatt när det handlar om korruption.

Hamnar i beroende

– Vår bransch består av projekt och därför behöver det göras riskanalyser vid varje ny byggstart, fler måste ta detta på allvar så att vi får en korruptionsfri miljö, säger Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna, en del av fackförbundet Ledarna.

Enligt Kajsa Hessel vittnar många medlemmar om hur lätt det är att hamna i ett beroende som gränsar till kriminalitet. Ofta handlar det om när byggen är under tidspress och det tas in en underentreprenör som inte har kontrollerats, och som i sin tur lurar in svart arbetskraft på arbetsplatsen.

– Då får företagen en hållhake och som människa är man väldigt utsatt i den positionen.

Visselblåsare saknas

Detta är något som branschen måste göra något åt enligt Kajsa Hessel, Hon anser att det måste upprättas säkra vägar för visselblåsare.

– Man måste säkra att det finns möjligheter att rapportera anonymt och tryggt, utan att man själv råkar illa ut. Vi måste ha en trygghet för enskilda individer. Vi ser att det finns ett samband mellan det vi kallar för machokultur, där man tar höga risker och sätter sig själv före andra, och säkerhet på en arbetsplats.