Svenskar får klimatpris av FN

Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix/TT

Tre svenska projekt belönas för sitt klimatarbete vid årets klimatmöte i Madrid. Det är organisationen Momentum for Change, som under Klimatkonventionens vingar har i uppdrag att belysa framstående projekt och uppfinningar som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

En av de svenska pristagarna är elprojektet Beyond the Grid Fund for Zambia. Det förser 800 000 människor på den zambiska landsbygden med grön el och lanserades 2016 av biståndsmyndigheten Sida, som därför är med och delar priset.

Dessutom belönas vågkraftprojektet Eco Wave Power, ett svenskt bolag som grundats i Israel. Det handlar om en extra skonsam form av vågkraft. Slutligen fick hamburgerkedjan Max pris för sina satsningar på att minska utsläppen av växthusgaser genom hela produktionskedjan.

Bland de övriga pristagarna märks till exempel ett kinesiskt app-baserat trädplanteringsprojekt, ett belgiskt system för att minska matsvinnet och organisationen Electriciens sans Frontières (elektriker utan gränser), som har utvecklat metoder att snabbt förse katastrofdrabbade områden med elektricitet.