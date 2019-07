Svenskarna långt efter i öppet vatten

Foto: Rickard Nilsson/TT

Victor Johansson hoppades på ett storlopp på 10 kilometer i öppet vatten i sim-VM. Efter förra veckans nya svenska rekord på 1 500 meter fanns det goda förutsättningar för en ny kanontid, men 20-åringen lyckades inte riktigt i vattnet utanför koreanska Gwangju och simmade in på en 34:e plats.

Johansson var därmed 2 minuter och 20 sekunder bakom tyske vinnaren Florian Wellbrock och drygt 2 minuter från den tiondeplats som hade gett en OS-inbjudan från internationella simförbundet. Elliot Sodemann simmade i mål 1,2 sekunder efter Johansson och slutade 37:a.

VM-loppet var en av två chanser för simmarna att kvala in till OS i Tokyo 2020. Nästa chans att kvala in kommer under våren, då 15 platser står på spel, uppger svenska simförbundet.