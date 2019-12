Svensken om listettan: Kämpat som ett djur

Fakta

Född 1962 i Ängelholm.

Bor på Lidingö utanför Stockholm med fru och dotter.

Bakgrund: Spelade i flera band i sin ungdom och hade i början av 1990-talet "nästan" en solokarriär under artistnamnet Shane. Blev i slutet av 90-talet en del av Cheiron-gänget och fick sitt stora internationella genombrott som låtskrivare med Britney Spears-låtarna "(You drive me) crazy" och "Sometimes".

Har även skrivit Kelly Clarksons USA-etta "A moment like this", Westlifes "If I let you go" och "When you tell the world you're mine" till kronprinsessan Victorias bröllop. För att nämna några.

På Céline Dions "Courage" finns fler svenska låtskrivare: Johan Carlsson, Björn Yttling och Anton "Hybrid" Mårtensson.