Svenskt rekord av Kittel när Dufour skrällde

Foto: Jessica Gow/TT

Cathrine Dufour petade bort världsettan Isabell Werth från Top 10-tronen – en sensation i sig.

Det slutade inte där.

Trean Partik Kittel har aldrig ridit en kür bättre.

86,115 procent lyder numera hans personbästa på stoet Well Done – och det efter en dressyrritt som tog andan ur publiken.

Det är också nytt svenskt rekord i det fria programmet.

Det var knäpptyst i Friends arena och inte en applåd förrän stoet gjort halt. Då kom vrålen och Kittels lät varenda känsla han hade i kroppen komma ut.

– Det är så mycket tryck på hästen. Jag trodde aldrig hon skulle klara det. Hon visar vad hon har i sig. Publiken står upp och är hysterisk, säger Kittel till SVT.

Rejält lyft sedan EM

Han satte personbästa med Well Done under EM i Rotterdam i augusti. Då med 82,296 procent. Ett näst intill perfekt framförande nu gav ett rejält siffermässigt lyft när domarna räknat ihop sina bedömningar.

Isabell Werth gillade vad hon såg.

– Jag är verkligen glad för hans skull. Hästen var mycket mer avslappnad, säger Werth som titt som tätt tränar Kittel och Well Done.

Werths 89,310 procent såg ut att räcka till ännu en seger för en av världens främsta dressyrryttare genom tiderna. Men då visade Cathrine Dufour vilken talang hon är. Danskan och hennes Atterupgaards Cassidy stod för en fenomenal uppvisning, fick 89,445 och smet överraskande förbi tyskan.

– Min lille häst, som ingen trodde på, står plötsligt här som vinnare i Top 10. Jag har ridit honom i tio år. Han är inte bara en häst, han är också min bästa vän och vi har gjort en fantastisk resa, säger hon till SVT.

Personbästa av Nilshagen

Kittel och Dufour var inte ensamma om att fira första advent med en lyckträff. Även Therese Nilshagen höjde sig med Dante Weltino.

83,765 är deras nya, främsta notering och det räckte till femte plats.

– Jätteroligt. Jag ska ärligt säga att jag inte ridigt så mycket kür och måste öva in mig. Jag hade en liten miss, men det ska alltid vara något. På det stora hela är jag nöjd och kul att sätta "pers" här i Stockholm.

– Men jag är ärlig och berättar att jag måste bli bättre på att rida kür.