Svensktoppen: Första jullåten letar sig in

Foto: Maja Suslin/TT

Linnea Henriksson blir årets första artist med en jullåt på Svensktoppen, i form av låten "Fira jul med mig", som kliver in på åttonde plats. Toppstriden är oförändrad mot föregående vecka, där Miss Lis tolkning av Petters "Lev nu dö sen" fortfarande går starkast.

1. (1) Miss Li: "Lev nu dö sen"

2. (2) Smith & Thell: "Hotel walls"

3. (3) Nea: "Some day"

4. (6) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

5. (4) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

6. (9) Mando Diao: "Long long way"

7. (5) Jubël: "Running out of love"

8. (Ny) Linnea Henriksson: "Fira jul med mig"

9. (8) Måns Zelmerlöw: "Better now"

10. (Åt) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

Bubblare:

Arvingarna: "Låt oss skänka hopp"

Karl Martindahl: "Talk it all out"

Jill Johnson: "Are you ready"