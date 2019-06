Sverigeaktuella Cardi B ställer in konserter

Foto: Scott Roth/AP/TT

Den amerikanska hiphopstjärnan Cardi B är en av årets största artister på Way Out West. Men under den senaste tiden har hon ställt in flera spelningar, skriver .

I maj ställde Cardi B med kort varsel in flera av sina konserter i hemlandet USA. Sedan dess har hon avbokat både helgens Parklife-festival i Storbritannien och ett uppträdande på Singapore Grand Prix i formel 1 i september.

Orsaken sägs vara komplikationer efter en bröstförstoring, som bland annat gör det svårt för henne att flyga. Enligt ett tidigare inlägg på Instagram skulle en konsert i New Jersey 2 juni bli hennes sista på länge.

Samtidigt är hon bokad till festivalen Way Out West i Göteborg den 8 augusti.

– Vi har så klart också följt händelseförloppet, men har inte fått några som helst indikationer från artistens representanter på att Way Out West riskerar att hänga i luften, säger Joakim Skoglund från arrangören Luger, till GP.

Way Out West saknas dock på den turnéplan som finns på stjärnans .