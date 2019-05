Swedish House Mafia genom åren

Foto: Robin Haldert / TT

Swedish House Mafia är tillbaka och redo att inta Tele 2 Arena i Stockholm för en trio spelningar.

Vägen dit har kantats av rekord, historiska spelningar och en avskedsturné. Har du inte hängt med i alla turer? Vi reder ut.

2008 Efter att ha spelat ihop ett tag och mer eller mindre seriöst kallats för just Swedish House Mafia bestämmer sig trion – som kunde ha blivit en kvartett – för att bilda ett band på riktigt. Eric Prydz, känd för låtar som "Call on me" (2004), väljer att kliva av konstellationen när bandet blir ett faktum.

Gruppen består av Axwell (Axel Hedfors), Steve Angello (Steven Fragogiannis) och Sebastian Ingrosso.

2009 Trots att bandet fortfarande är i startgroparna och inte ens har släppt sin debutsingel än bokar de – och säljer slut – legendariska Brixton Academy i södra London. Det rymmer strax under 5000 personer och är bland annat känt för spelningar med band som The Clash.

2010 Äntligen är det dags för Swedish House Mafias debutsingel! "One (Your name)" blir en stor hit och versionen med Pharrell Williams får stor spridning. Därefter följer gruppen upp med "Miami 2 Ibiza" med brittiska rapparen Tinie Tempah.

Under hösten släpps albumet "Until one" samt dokumentärfilmen "Take one". I den får tittarna följa med trion på 253 gig i 23 länder. Filmen är regisserad och filmad av Christian Larson, som senare också dokumenterade hela avskedsturnén. Filmen berättar om åren fram till genombrottet.

– Vi ville göra precis tvärtemot rockbanden. Rockband gör filmer om tiden efter genombrottet. Vi gjorde i stället en film om året fram till första singelsläppet, har Christian Larsson sagt till tidningen .

I slutet av filmen sitter Steve Angello i sin Ferrari och filosoferar:

– Jag tycker om att saker blir stort, det pirrar liksom, säger han.

– Alla kommer veta vad Swedish House Mafia är om ett halvår – varenda människa på hela jorden.

2011 Den 13 maj släpps singel nummer tre – "Save the world" med John Martin vid mikrofonen. Musikvideon visas över tio miljoner gånger under sina första två veckor på Youtube och låten nomineras till en amerikansk Grammy. Bandet får även ta emot det svenska Musikexportpriset, som delas ut av regeringen.

I december blir SHM den första elektroniska grupp som spelar som huvudakt på en av världens mest kända inomhusarenor – Madison Square Garden i New York. Biljetterna säljer slut på bara tolv minuter.

2012 I mars släpps hitlåten "Greyhound" och när R&B-artisten Usher släpper albumet "Looking 4 myself" medverkar SHM på två av låtarna – "Numb" och "Euphoria". Den 14 september kommer deras sjätte och än så länge sista singel, "Don't you worry child" med John Martin på sång och gruppen nomineras till sin andra Grammy.

På den svenska Grammisgalan i februari prisas gruppen som årets internationella framgång. Och bandet släpper sitt andra album, "Until now".

Den 24 juni kommer beskedet: Swedish House Maffia splittras. Detta meddelas via bandets hemsida med orden:

"I dag vill vi berätta för er att turnén vi nu ska påbörja kommer att bli vår sista. Vi vill tacka varenda en av er som har varit med oss på den här resan. We came, we raved, we loved".

2013 ”Don’t you worry child” nomineras till en amerikansk Grammy i kategorin för bästa dansinspelning och på P3 Guld vinner bandet pris i kategorin Årets dans. På den svenska Grammisgalan tar de hem pris i kategorierna Årets elektro/dans samt Årets svenska internationella framgång.

Enligt Forbes är de nu världens fjärde mest inkomstbringande elektroniska band, efter att ha dragit in 25 miljoner dollar på ett år. Bara Calvin Harris, Tiesto och David Guetta slår dem på fingrarna.

Omkring 55 000 fans tar avsked av trion vid deras sista konsert på festivalen Ultra i Miami, USA, den 24 mars.

2014 Våren 2014 släpps en andra dokumentärfilm om bandet, "Leave the world behind". Den premiärvisas på SXSW den 27 mars och är precis som "Until one" regisserad av Christian Larson.

Efter splittringen har Steve Angello släppt musik som soloartist medan Axwell och Sebastian Ingrosso spelat tillsammans som en duo.

2018 Den svenska EDM-trion återförenas för en spelning på festivalen Ultra i Miami i slutet av mars. Ryktet om att det skulle ske når publiken i förväg, och stämningen på plats är laddad när ljuset plötsligt släcktes ned, allt blir svart och en strålkastare börjar blinka pulserande mot scenen. När musiken drar i gång med full kraft anas de tre silhuetterna i mitten av scenen.

Spelningen är finalnumret på festivalen som firar 20-årsjubileum, och fans som inte har lyckats få tag på en biljett kan strömma den hemifrån soffan.

Samma vår hintar Axwell och Ingrosso om att de planerar att spela med Swedish House Mafia 2019 och den 2 juni bekräftar Angello det hela i en intervju med :

– Det händer. Självklart. Alla detaljer är inte satta, men 2019 är vi tillbaka.

Drygt en månad senare berättar han för att de jobbar på ny musik och därefter hålls en presskonferens där de berättar om sina planer på en arenaspelning i Sverige, på Tele 2 Arena i Stockholm. Senare utökas det hela till tre konserter – den 2, 3 och 4 maj 2019.

– Vi slutade för att vi ville prova nya grejer, sådant som var nytt och kul, och nu har det gått så lång tid att Swedish House Mafia känns nytt och kul, säger Axel ”Axwell” Hedfors på presskonferensen.

2019 En utställning med film och foto av konstnären Alexander Wessel, som följt Axwell, Steve Angello och Sebastian Ingrosso öppnar på Fotografiska den 30 april och pågår till den 5 maj, alltså dagen efter den sista av de tre Tele 2-spelningarna.