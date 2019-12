Sydney insvept i farlig brandrök

Foto: Rick Rycroft/AP/TT

Brandrök upp till tolv gånger gränsen för hälsovådliga nivåer täckte under tisdagen Sydney.

Utanför den australiska storstaden fortsatte de våldsamma bränderna att härja i allt större områden.

Sydney vaknade på tisdagen upp till ett sällan skådat – eller kanske snarare inte skådat – landskap.

Brandrök från de många bränderna norr, väster och söder om femmiljonersstaden vällde in över de centrala delarna och sikten var högst begränsad.

Hälsovårdsmyndigheterna gick tidigt ut med en varning om att luften var hälsofarlig och att samtliga invånare bör hålla sig inomhus. Enligt luftindex AQI klassas alla nivåer över 200 som farlig, centrala Sydney nådde vid lunchtid uppemot elva gånger den siffran, rapporterar ABC. Värst drabbat var då förorten Richmond, med en nivå på 2 700.

Brandlarmen gick

De flesta av stadens många färjelinjer ställdes in, flera universitet stängde all undervisning och alla som jobbade utomhus uppmanades att avbryta sitt arbete. Bland dem som följde rådet var bagagehanterarna på Sydneys internationella flygplats, vilket ledde till smärre förseningar.

Men inte heller inomhus skonades befolkningen. Röken sipprade in i bostäder, kontor och skolor. Brandkåren rapporterade många fall av brandvarnare som utlösts av röken, bland annat på en central järnvägsstation och på huvudkontoret för räddningstjänsten RFS. The Sydney Morning Herald , som rapporterade om brandlarmen, fick själva avbryta sin liveuppdatering av läget, då larmet gick i tidningens lokaler.

Röken sänkte temperaturen i och runt staden rejält. Befarade temperaturer på över 30 grader blev förhållandevis måttliga 26 strax efter lunch, vilket inte minst räddningstjänsten en kort tid tackade för. Men under tidig eftermiddag steg gradantalet igen, och i västra Sydney rapporterades temperaturer på 40 grader, vilket åter ökade brandrisken.

"Mycket svår dag"

Klockan 12.00 lokal tid meddelade räddningstjänsten RFS att 2 700 brandmän kämpade mot 85 bränder, varav 42 inte var under kontroll, enbart i delstaten New South Wales. Sex mil nordväst om Sydney, vid området Three Mile i Blue Mountains, brann då bland annat en 35 000 hektar stor brand utom kontroll.

Den branden härjar inte långt från den ännu större brand på 319 000 hektar, som räddningstjänsten kämpat mot sedan slutet av förra veckan. RFS befarar att de två bränderna ska växa samman.

– Det blir en mycket komplex, mycket svår dag för brandmännen, sade Shane Fitzsimmons, chef för RFS, och varnade för att ett befarat åskoväder under kvällen kan orsaka fler bränder.

Något efterlängtat regn skulle ovädret dock inte komma med. Enligt delstatsregeringens siffror är 99,9 procent av delstaten påverkad av torka, 46 procent lider av svår torka. Sedan brandsäsongen inleddes i augusti har 2,7 miljoner hektar brunnit i New South Wales.