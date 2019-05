Tarantinos vädjan: Inga spoilers

Foto: Arthur Mola/AP/TT

Inför tisdagens pressvisning av Quentin Tarantinos senaste film "Once upon a time in Hollywood" i Cannes har regissören publicerat ett öppet brev till fans och journalister där han ber dem att inte avslöja filmens handling, enligt .

"Jag älskar film. Ni älskar film. Det är en resa att upptäcka en historia för första gången", skriver Tarantino.

Regissören uppger att han och filmteamet har jobbat hårt med filmen och att de är upprymda över att få visa den i Cannes.

"Jag ber bara er alla att undvika att avslöja någonting som förhindrar framtida publik att uppleva filmen på samma sätt. Tack.", skriver Tarantino, som avslutade inlägget med hashtaggen #NoSpoilersInHollywood.

"Once upon a time in Hollywood", med bland andra Brad Pitt och Leonardo DiCaprio i rollerna, är en av Cannesfestivalens mest emotsedda filmer.