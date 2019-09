Ternheim om LA-livet: Inte så glamouröst

Fakta

Anna Ternheim föddes 1978 och debuterade 2004 med albumet "Somebody outside". Två år senare släpptes "Separation road", följt av "Leaving on a mayday" 2008. Fler album hon har släppt är "The night visitor" (2011), "For the young" (2016) och "All the way to Rio" (2017).

Nu är hon aktuell med ”A space for lost time”, som har spelats in i Los Angeles och Stockholm. Hon är bosatt i Stockholm och New York.

Turnéplan: 25/10 Göteborg, 26/10 Borås, 27/10 Oslo, 28/10 Stockholm, 29/11 Huskvarna, 30/11 Malmö, 1/12 Köpenhamn.