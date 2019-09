The Cars-sångaren Ric Ocasek död

Foto: David Richard/AP/TT

Den amerikanske sångaren och musikproducenten Ric Ocasek har avlidit 75 år gammal, uppger amerikanska medier.

Ric Ocasek hittades i sitt hem i New York på söndagen, men hans liv gick inte att rädda.

Ocasek är mest känd som sångare och frontman i rockgruppen The Cars. Gruppen bildades i Boston 1978 och nådde sina största framgångar 1984, när låtar som "Drive" och "You might think" låg högt på listorna. Fyra år senare splittrades gruppen, för att tillfälligt återförnas under 2000-talet. I fjol valdes gruppen in i Rock and Roll Hall of Fame.

Ocasek släppte även ett antal skivor som soloartist, men blev mer framgångsrik som producent för andra band, bland annat Weezer och Bad religion.

Ric Ocasek var i 28 år gift med den svensk-amerikanska modellen och skådespelerskan Paulina Porizkova, de meddelade i fjol att de hade separerat.