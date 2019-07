The Cures basist uteblev – sonen vikarierade

Foto: Martial Trezzini/AP/TT

Sverigeaktuella The Cure spelade i helgen på Fuji Festival i Japan, men utan sin basist Simon Gallup. I stället fick hans son Eden rycka in, efter att pappan blivit tvungen att stanna i Storbritannien av "personliga skäl".

Gruppen säger i ett uttalande på Facebook att Simon Gallup förhoppningsvis kommer att kunna spela på bandets återstående framträdanden i sommar, enligt .

"Vi är väldigt tacksamma för att Ed kunde sträcka sig över generationsgränserna och hjälpa oss", skriver bandet på Facebook.

Simon Gallup har varit gruppens basist sedan 1979, med ett avbrott på ett par år under 1980-talet. Han var tvungen att avstå från att turnera under en period 1992, då han låg på sjukhus för lungsäcksinflammation.

The Cure är bokad att spela på Way Out West i Göteborg fredag den 9 augusti. Bandet spelade senast i Sverige 2016.