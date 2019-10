"The last of us 2" försenas

Foto: Sony/TT Det hett emotsedda zombiedramat "The last of us 2" försenas, meddelar spelets regissör Neil Druckmann vid utvecklaren Naughty Dog i ett blogginlägg. Det var bara för en månad sedan som spelets ordinarie släppdatum, i februari nästa år, presenterades under dunder och brak. "Men det var under de senaste veckorna, när vi stängde olika delar av spelet, som vi insåg att vi helt enkelt inte har tillräcklig tid för att få hela spelet att nå den nivå av finputs som vi kallar Naughty Dog-kvalitet", skriver Druckmann. Nytt datum för spelet blir i stället den 29 maj nästa år.