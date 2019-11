Timbuktu förlorar mot Sverigedemokraterna

Foto: Claudio Bresciani/TT

Sverigedemokraterna gjorde sig inte skyldiga till upphovsrättsintrång när de använde frasen "Alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön" inför valet 2018.

Jason "Timbuktu" Diakité och Universal music publishing ska ersätta SD Stockholms stad med 275 400 kronor för rättegångskostnaderna.

"You win some and you lose some och i detta fallet beklagar jag Patent- och marknadsdomstolens beslut. För mig är det viktigt att stå upp för det jag tror på, det är min övertygelse", skriver Timbuktu i en kommentar på Instagram, där han också tackar för det stöd han fått.

Timbuktu hade stämt partiet då han ansåg att textraden kan förknippas med en av hans mest kända låtar "Alla vill till himmelen men ingen vill dö".

Domstolen hänvisar till att likande text finns i flera musikverk, till exempel sjöng Loretta Lynn 1965 "Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die", samma textrad återfinns hos Peter Tosh 1977 och Glenn Yarbrough 1997. I Sverige sjöng Eva Roos 1967 "Alla här på jorden vill till himlen men ingen vill ju dö".

Enligt domstolen uppvisar Timbuktus textrad inte sådan originalitet att den bedöms ha verkshöjd och därför skyddas den inte av upphovsrätten.

"Beklagligt"

Martin Ingeström, vd på Universal music publishing, är av en annan uppfattning.

– Det här är beklagligt naturligtvis. Vi tycker definitivt att textraden har verkshöjd, säger han, och tillägger:

– Vi har tidigare vunnit ett liknande ärende där Peter Lundblads "Ta mig till havet" stod i centrum, så nu ska vi titta på hur domstolen resonerade då och vad som skiljer sig i det här fallet, och diskutera hur vi går vidare med det här, säger Martin Ingeström.

2006 gick Lundblad och Universal segrande ur en tvist där Silja Line använt passagen "Ta dig till havet, vi gör dig till kung" i en reklamslogan, vilket rätten den gången ansåg var för likt Peter Lundblads textpassage "Ta mig till havet och gör mig till kung".

Kreativa tillskottet anses begränsat

Timbuktu har uppgett att han fick inspirationen till låten under en resa i Ghana där han träffade en man som sade "In Ghana it's like everybody want to go to heaven but nobody wants to die". För domstolen har det varit avgörande att han utgått från en engelsk förlaga. Hans kreativa tillskott vid översättningen av formuleringen anser domstolen vara begränsat.