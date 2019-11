Townshend släpper drogpåverkad roman

Foto: Amy Harris/AP/TT

The Who-gitarristen Pete Townshend har skrivit många av bandets låtar men inte haft självförtroendet att skriva skönlitterärt – förrän nu.

Under torsdagen lanserades hans till viss del självbiografiska bok "The age of anxiety" som bland annat berör Townshends egna erfarenheter av droger.

– Jag tror att jag inte kände mig tillräckligt kvalificerad för att skriva en bok, säger han till AFP som en förklaring till att debuten har dröjt.

Romanen kretsar kring en före detta rockstjärna, som lämnar sitt gamla liv och börjar leva som en eremit som målar apokalyptiska tavlor och om en drogpåverkad konsthandlare. Nu är planen att boken även ska bli en rockopera.

– Jag skrev boken för att kunna skriva ett libretto, säger Townshend till AFP.

The Who hade under sin storhetstid hitlåtar som "Pinball Wizard" och "My Generation". Bandets trummis Keith Moon dog av en drogöverdos redan 1978 och basisten John Entwistle avled efter en hjärtattack 2002.