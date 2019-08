Tre filmer kan bli Sveriges Oscarsbidrag

Foto: Triart

Svenska Filminstitutet väljer i år att i ett första steg nominera tre filmer till Sveriges Oscarsbidrag. Filmerna är "Aniara", "Quick" och "And then we danced".

Vanligen presenteras så här års vilken film som blir Sveriges Oscarsbidrag, men i år väljer Svenska Filminstitutet att i ett första steg nominera tre filmer.

I ett pressmeddelande förklarar de att syftet är att belysa bredden och kvalitén som finns bland de filmer som görs i Sverige.

"Att vi först nominerar tre filmer gör att vi kan sätta fokus på fler av våra fantastiska filmer och tillsammans sätta dem i ett större sammanhang", säger Steffen Andersen-Møller, chef för utlandsenheten på Svenska Filminstitutet och ordförande för Oscarskommittén, i ett pressmeddelande.

De nominerade filmerna

De tre svenska filmerna som nomineras är "Aniara", "Quick" och "And then we danced".

Det existentiella rymdeposet "Aniara" är baserad på boken med samma namn av Nobelpristagaren i litteratur Harry Martinsson. Filmen är regisserad av Pella Kågerman och Hugo Lilja och hade världspremiär på filmfestivalen i Toronto 2018 och visades tidigare i år på Göteborgs filmfestival.

Mikael Håfströms "Quick" följer historien om rättskandalen kring Sture Bergwall, även känd som Thomas Quick. David Dencik gör titelrollen och Jonas Karlsson spelar journalisten Hannes Råstam. I övriga roller syns bland annat Suzanne Reuter och Alba August.

Den svensk-georgiska produktionen "And then we danced" är regisserad av Levan Akin och skildrar Georgiens homofoba dansvärld med den unga dansaren Merab, spelad av Levan Gelbakhiani, i centrum. Filmen har hyllats i Cannes och blev trefaldigt belönad, bland annat juryns stora pris, på filmfestivalen i Odessa.

Vilken av dessa tre filmer som blir Sveriges slutgiltiga Oscarsbidrag kommer att presenteras på Malmö Filmdagar den 28 augusti.