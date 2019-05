Tre omkom när de skulle ta selfies

Foto: TT

Tre tonåringar skulle ta selfies i staden Panipat i Indien när de blev påkörda av ett tåg.

Enligt polisen befann sig ungdomarna på rälsen när ett tåg kom. De lyckades hoppa från ett spår till ett annat – men missade att ytterligare ett tåg närmade sig och blev påkörda. En fjärde tonåring som hoppade åt andra hållet överlevde.

En indisk studie från oktober visar att minst 259 människor i världen omkom när de försökte knäppa selfies mellan 2011 och 2017. De flesta av dödsfallen hade rapporterats i just Indien, sedan följde Ryssland, USA och Pakistan enligt studien som publicerades i vetenskapstidskriften Journal of Family Medicine and Primary Care.