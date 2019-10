Trefaldig världsmästare gör comeback

Fakta

Målvakter:

Alexandra Durling, Täby (debutant), Amanda Hill, Kais Mora.

Utespelare: Myra Aggestål, Iksu, Adina Augustsson, Karlstad, Stephanie Boberg, Endre, Ellen Bäckstedt, do, Lisa Carlsson, Täby (debutant), Cornelia Fjellstedt, Iksu, Alice Granstedt, Kloten Dietlikon, Moa Gustafsson, Kais Mora, Johanna Hultgren, do, Sofia Joelsson, Iksu, Amanda Johansson Delgado, do, Isabell Krantz, Pixbo Wallenstam, Klara Molin, Sirius, Ellen Rasmussen, Malmö, Iza Rydfjäll, Kloten Dietlikon, Matilda Sjödin, Täby, Sara Steen, Endre, Moa Tschöp, Täby, Emelie Wibron, Iksu, Anna Wijk, Kais Mora.